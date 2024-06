Emittent / Herausgeber: ID Finance Investments, S.L. / Schlagwort(e): ESG/ESG

ID Finance präsentiert ESG-Erfolge für 2023: Wegweisende nachhaltige Finanzen



27.06.2024 / 12:40 CET/CEST

17. Juni 2024 - ID Finance, ein führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, hat seinen Nachhaltigkeitsbericht für 2023 veröffentlicht, der bedeutende Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) hervorhebt. Der Bericht unterstreicht das Engagement von ID Finance für nachhaltige Entwicklung, verantwortungsvolle Finanzierung und soziale Initiativen in seinen Betrieben in Spanien und Mexiko. Im Jahr 2023 legte ID Finance ein starkes Fundament für nachhaltiges Wachstum und erhielt bedeutende Auszeichnungen wie die IQNet SR 10-Zertifizierung von AENOR, die bestätigt, dass das Soziale Verantwortungssystem des Unternehmens globalen Standards entspricht. Darüber hinaus schloss das Unternehmen die Überprüfung seines CO2-Fußabdrucks für 2022 ab und erhielt das COMPENSO-Zertifikat des spanischen Ministeriums für den ökologischen Übergang und die demografische Herausforderung. Dieses Zertifikat validiert das Umweltengagement von ID Finance durch Projekte zur Kohlenstoffkompensation. Das Unternehmen erwartet in Kürze die entsprechende Zertifizierung für 2023. Zukünftig plant ID Finance, seine Bemühungen zur vollständigen Kompensation seiner CO2-Emissionen zu intensivieren und bekräftigt damit sein Bekenntnis zur Klimaneutralität. Engagement für ein nachhaltiges Geschäftsmodell ID Finance setzt auf ein Geschäftsmodell, das auf den Säulen ethischer Finanzierung, Transparenz und umfassender Kundenunterstützung basiert und durch ein umfangreiches Risikomanagementsystem gestützt wird. Die wegweisenden Finanzlösungen, insbesondere die Finanz-App Plazo, die ein Eckpfeiler der strategischen Initiativen darstellt, wurden für die Förderung der finanziellen Inklusion und des Wohlstands anerkannt. Im Jahr 2023 erhielt das Unternehmen auch die Auszeichnung "Best ESG Inclusive Finance Solutions" von Capital Finance International. Der ESG-Bericht 2023 betont weiter die kompromissvolle Haltung von ID Finance gegen Korruption und Betrug, gestärkt durch strenge interne Richtlinien und Bildungsinitiativen. Die Einhaltung der höchsten Standards für Datenschutz und Privatsphäre wird durch sorgfältige Prüfungen und die Einhaltung lokaler und internationaler Vorschriften bestätigt. Für die Zukunft ist ID Finance entschlossen, seine positiven Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und den Finanzsektor weiter zu verstärken. "Unser Engagement für Nachhaltigkeit ist eine fortwährende Reise, und wir sind entschlossen, wesentliche Beiträge zu den UN-Nachhaltigkeitszielen zu leisten und dadurch zusätzlichen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen", sagte Boris Batine, Mitbegründer von ID Finance. "Darüber hinaus tragen wir durch die Umsetzung von CSR-Richtlinien zu einer nachhaltigeren und gerechteren Welt bei. Dies führt zu direkten Vorteilen für die Gemeinschaften, denen wir dienen, einschließlich der Schaffung nachhaltiger Beschäftigungsmöglichkeiten und der Förderung eines gesunden Arbeitsumfelds", fügte er hinzu. Für Gleichberechtigung, Vielfalt und Menschenrechte ID Finance ist fest entschlossen, ein inklusives Arbeitsumfeld zu fördern, das Gleichberechtigung, Vielfalt und die Achtung der Menschenrechte im Einklang mit seinen Kernwerten der Nachhaltigkeit unterstützt. Die Unternehmensrichtlinien, die auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen basieren, schaffen einen Arbeitsplatz, der die Würde, Freiheit und Rechte der Menschen schätzt. Auf dem Weg zum UN-Ziel: Frauen in Führungspositionen Ein Beweis für das Engagement für Geschlechtergleichstellung ist der bemerkenswerte Erfolg, dass im Jahr 2023 38% der Führungspositionen von Frauen besetzt waren. Dieser Meilenstein spiegelt nicht nur das Bestreben von ID Finance wider, die Vielfalt zu erhöhen und Frauen in der Unternehmensstruktur zu stärken, sondern zeigt auch erhebliche Fortschritte bei der Verwirklichung des Ziels der Vereinten Nationen, bis 2025 40% der Führungspositionen mit Frauen zu besetzen. Lesen Sie den gesamten Bericht hier . Über ID Finance www.idfinance.com ID Finance ist ein führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, das sich auf innovative Finanzlösungen spezialisiert hat. Stets verpflichtet zu verantwortungsvollen Praktiken, erzielt das Unternehmen durchweg solide finanzielle Leistungen und hält die höchsten Standards in Sachen Integrität und Kundenzufriedenheit ein. Sieben Jahre in Folge wurde das Unternehmen in der FT1000-Rangliste zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa gezählt. Im Jahr 2021 brachte es seine Vorzeige-App Plazo in Spanien auf den Markt, die transaktionale und Kreditlösungen bietet, um Menschen zu helfen, ihre Finanzen besser zu kontrollieren und ihre finanzielle Stabilität zu verbessern. Legal notice I PrivacyPolicy



