Garching (ots) -Hisense feiert bei der diesjährigen UEFA EURO sein Debüt als offizieller Lieferant der TV-Screens für die Video Schiedsrichter Assistenten (VAR). Erstmalig wurden diese Exklusivrechte von der UEFA an einen der Sponsoren der EURO vergeben. Hisense unterstreicht damit die Kompetenz in punkto Bildschirmtechnologie und ist während des Fußballgroßereignisses präsenter denn je.Bei der UEFA EURO 2024 hat Hisense, führender Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, eine besondere Rolle inne: Als Inhaber der Exklusivrechte des Official VAR Screen Providers unterstützt Hisense die Video Schiedsrichter Assistenten (VAR) mit modernster Bildschirmtechnologie. Somit ist Hisense nicht nur auf der Bandenwerbung präsent, sondern rückt immer dann ins Rampenlicht, wenn auf und neben dem Platz wichtige Entscheidungen getroffen werden.Eine besondere Auszeichnung: Zum ersten Mal in der Geschichte der UEFA wurden Sponsoringrechte, die sich auf das Equipment der professionellen Schiedsrichter beziehen, vergeben. Um die VAR-Standards zu erfüllen ist eine äußerst präzise und detailgenaue Bilddarstellung erforderlich. Die von Hisense entwickelte KI-gestützte Bildtechnologie ermöglicht eine Erfassung und Verarbeitung jedes Pixels in Echtzeit, so dass garantiert keine wichtigen Details verloren gehen.Zum Einsatz kommen die Hisense TVs als Schiedsrichterbildschirme am Spielfeldrand und im International Broadcasting Center in Leipzig. Im sogenannten VAR-Room werden alle Spiele des Turniers zentral von Schiedsrichtern und Technikern überwacht, um Spielszenen zu analysieren und um schnelle, faire Entscheidungen zu treffen. Für die technische Ausstattung des VAR-Rooms und weitere Räume des IBC in Leipzig lieferte Hisense über 50 TV-Displays - darunter die aktuellen MINI-LED TVs der U7 Serie.VAR-Room Qualität am POSDie erstklassige Bildqualität überzeugt also nicht nur die Video-Assistenten. Die Modelle der Hisense U7-Serie sind als offizielle TVs der UEFA EURO 2024TM im Handel erhältlich und gehören zu den Bestsellern von Hisense. Mit aufmerksamkeitsstarken Aktivierungen am Point of Sale gibt Hisense der VAR-Room tauglichen Bildqualität eine besondere Bühne. Bei ausgewählten Handelspartnern können sich Kundinnen und Kunden auf einer interaktiven Aktionsfläche selbst wie Video-Assistenten fühlen und auf Hisense TVs Spielszenen analysieren, um dann faire Entscheidungen zu treffen.Never settle for No. 2 globallyMit den neuen Exklusivrechten und der Bereitstellung von technischer Ausstattung baut Hisense seine Rolle als Technologiepartner der UEFA weiter aus. Hisense nutzt die diesjährige UEFA EURO auf vielfältige Weise, um auf den eigenen Anspruch und das globale Wachstum der Marke hinzuweisen. Der Slogan "Never settle for No.2 globally", der während des Turniers auf der Bandenwerbung zu lesen ist, zeigt Hisense Ambitionen. Bei 100 Zoll TVs belegt Hisense mit einem Anteil von 56,4% am weltweiten Liefervolumen im Ranking des Marktforschungsunternehmens Omdia aktuell den ersten Platz.Weitere Informationen zu Hisense unter: https://www.hisense.de/Pressekontaktmove communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/5810991