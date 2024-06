Apple warnt vor einer Sicherheitslücke bei verschiedenen Airpods-Modellen. Ein Firmware-Update soll das Problem mittlerweile behoben haben. Was ihr jetzt wissen müsst. Apple hat eine Bluetooth-Sicherheitslücke bei Airpods publik gemacht. "Wenn Ihre Kopfhörer eine Verbindungsanfrage an eines Ihrer zuvor gekoppelten Geräte stellen, kann ein Angreifer in Bluetooth-Reichweite möglicherweise das beabsichtigte Quellgerät vortäuschen und auf Ihre Kopfhörer ...

