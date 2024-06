Erstmals hat Renault Trucks seine batteriebetriebenen Elektro-Lkw außerhalb des europäischen Kontinents ausgeliefert. Drei Exemplare des Renault Trucks E-Tech D Wide (26 Tonnen und 264 kWh) wurden an einen Kunden in Chile übergeben. Konkret hat das chilenische Transportunternehmen Trailer Logistics die Elektro-Lkw gekauft. Sie fahren nun im Auftrag von CCU, einem Unternehmen, das zu Heineken und der Quiñenco-Gruppe gehört. Die Fahrzeuge werden in ...

