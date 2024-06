NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit knappen Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,04 Prozent auf 110,11 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug wenig verändert 4,30 Prozent.

Konjunkturdaten fielen zu Handelsbeginn tendenziell positiv aus. Im ersten Quartal wuchs die US-Wirtschaft etwas stärker als bisher bekannt, wenngleich das Tempo geringer als im Vorquartal ausfiel. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe - ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt - gingen etwas deutlicher zurück als erwartet.

Die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter stiegen im Mai leicht an - allerdings gingen sie ohne Flugzeuge und Militärgüter zurück. In dieser Abgrenzung gelten die Bestellungen als Richtschnur für die Investitionsneigung der Unternehmen./bgf/jsl/tih