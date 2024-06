Verein Investora Zürich / Schlagwort(e): Konferenz

Die Aktienkonferenz für Schweizer Small und Mid Caps findet am 18. und 19. September 2024 statt: 12. Investora Zürich - melden Sie sich jetzt für die Konferenz 2024 an



27.06.2024 / 15:40 CET/CEST





Zürich, 27. Juni 2024 - Die Aktienkonferenz Investora Zürich findet am 18. und 19. September 2024 wieder in den Räumlichkeiten von THE HALL in Zürich-Stettbach statt. 34 an der Schweizer Börse SIX kotierte Small und Mid Caps präsentieren sich dem professionellen Anlegerpublikum. Das Programm ist auf der Website www.investora.ch verfügbar und Sie können sich ab sofort hier anmelden. Erneut werden die CEOs und CFOs im Rahmen ihrer Firmenpräsentationen Geschäftsmodelle, Märkte, Strategien, Projekte und aktuelle Finanzzahlen vorstellen. Anschliessend stehen sie dem Anlegerpublikum in moderierten Q&A-Sessions sowie in 1-on-1-Meetings für Fragen und Antworten zur Verfügung. Erstmals dabei sind dieses Jahr unter anderem Autoneum, Burkhalter, Georg Fischer, R&S Group und StarragTornos. Weitere Höhepunkte bilden ein Live-Interview mit dem Unternehmer Peter Spuhler, geführt von Finanz und Wirtschaft-Chefredaktor Jan Schwalbe, Keynote-Referate und Panels der Konferenzpartner zu aktuellen Kapitalmarkt-Themen - und nicht zuletzt der Networking-Apéro am Abend des ersten Konferenztags. Die Investora Zürich wird unterstützt von langjährigen Partnern wie SIX Swiss Exchange und Mirabaud Securities als Platinpartner sowie der Corporate Finance Boutique Alantra, der Revisionsgesellschaft BDO und der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard als Goldpartner. Als Medienpartner wirken die Finanz und Wirtschaft, AWP, L'Agéfi sowie EQS Group, Anbieterin von digitalen Investor-Relations-Lösungen, mit. Die Konferenz wird zudem von verschiedenen Organisationen der Finanzbranche unterstützt. Die Investora Zürich hat sich längst als Fixpunkt in der Agenda der Small und Mid Cap Community etabliert. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen für allfällige Rückfragen gerne zur Verfügung. Geschäftsstelle Investora Zürich:

Tina Seyffer, Thomas Balmer, Christian Wolf

043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch



Ende der Medienmitteilungen