Die Top-Händler in Shanghai bauen ihre Long-Positionen in Kupfer weiter ab, da ihre Netto-Short-Position über Nacht am Donnerstag gestiegen ist, so die Rohstoffstrategen von TDS. Verkaufstrigger driftet weiter in den Markt "Die Long-Positionen der Commodity Trading Advisors (CTAs) sind nach wie vor abgesichert, aber mit nachlassender Dynamik rückt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...