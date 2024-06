Der Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta, Raphael Bostic, sagte am Donnerstag, dass eine Zinssenkung im vierten Quartal wahrscheinlich sei, da sich die Inflation in die richtige Richtung bewege, so Reuters. Wichtigste Erkenntnisse "Vier Zinssenkungen um einen Viertelprozentpunkt bis 2025 sind geplant, die Fed ist auf einem langfristigen Kurs". ...

