Die Ölmärkte zeigen sich trotz des überraschenden Anstiegs der Rohöllagerbestände durch das US Department of Energy (DOE) stabil, so die Analysten von TDS. Schwächere Nachfrage und hohe Lagerbestände belasten Preise "Die systematischen Abflüsse haben bei WTI nachgelassen, aber bei Brent-Rohöl könnten die Fonds immer noch versuchen, +7% ihrer historischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...