Am 26. Juli gibt es von BASF die Zahlen zum zweiten Quartal. Mehrere Analystenhäuser beschäftigen sich im Vorfeld mit dem DAX-Konzern. So rechnen die Experten der Deutschen Bank beim EBITDA mit einem Plus von 7 Prozent auf 2,07 Milliarden Euro. Stark abschneiden sollten dabei vor allem die Bereiche Chemicals, Materials, Industrial Solutions und Nutrition ...

