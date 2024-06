Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag leicht zugelegt. Bis zum späten Nachmittag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1,0711 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch unter 1,07 Dollar notiert. Auch der Franken stieg zum Dollar leicht. Zeitweise hatte das Währungspaar bis auf 0,8957 nachgegeben, aktuell notiert es bei 0,8970. Der EUR/CHF-Kurs bewegt sich derweil seitwärts (0,9609). Der Euro und der Franken erhielten am Nachmittag etwas Auftrieb, ...

