Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag kaum verändert abgeschlossen. Nach einem einigermassen guten Beginn fiel der Leitindex SMI bis Handelshälfte in den Bereich von 12'000 Punkten zurück und pendelte bis zum Schluss eher lustlos um die Nulllinie. Insgesamt sei das Geschäft an der Schweizer Börse aus Mangel an Impulsen in einer engen Spanne verlaufen, hiess es am Markt. Etwas Druck auf den SMI übten dabei die Schwergewichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...