Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -denxpert, ein SaaS-Anbieter für EHS&S-Datenmanagement, hat eine umfassende Studie über die Bereitschaft zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) in der Europäischen Union veröffentlicht. Die Studie bietet einzigartige Einblicke in den aktuellen Stand des CSRD-Bewusstseins in den EU-Mitgliedstaaten und wertvolle Informationen für Unternehmen, die die Einhaltung der CSRD anstreben.Die CSRD legt die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung für große und börsennotierte Unternehmen in der EU fest. Die Studie von denxpert zeigt anhand von interessanten Analysen und Zahlen, wie gut die Unternehmen auf die ab 2025 geltende Richtlinie vorbereitet sind.Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:- West- und Nordeuropa sind führend bei der Sensibilisierung für CSRD, während Mittel- und Osteuropa hinterherhinken.- Die größten west- und südeuropäischen Volkswirtschaften weisen die höchste Anzahl von Unternehmen auf, die unter die CSRD-Verordnung fallen.- Die Lösungsdichte zeigt eine große Auswahl in West- und Nordeuropa, aber eine überraschend geringe Auswahl in den großen südeuropäischen Ländern.- Das größte Interesse der Nutzer ist in den Benelux-Ländern zu verzeichnen, gefolgt von den nordischen Ländern.- Insbesondere in den weniger entwickelten Volkswirtschaften Mittel- und Osteuropas wird ein dynamischer Anstieg der Nachfrage nach CSRD-Softwarelösungen für die Berichterstattung erwartet.- Die EU-Unternehmen erkennen zunehmend die Bedeutung - und die nahenden Fristen - der CSRD-Richtlinie und wollen schnell mit den Vorbereitungen beginnen."Unsere Studie liefert wertvolle Einblicke in die unterschiedlichen Niveaus der CSRD-Bereitschaft in Europa", sagte Robert Winkler, Gründer und Geschäftsführer von denxpert. "Wir sind davon überzeugt, dass diese Informationen den Unternehmen dabei helfen werden, ihre Situation besser zu verstehen und sich effektiv auf die kommenden Meldepflichten vorzubereiten, entweder durch die Implementierung einer CSRD-Softwarelösung oder durch die Inanspruchnahme von CSRD-Beratungsdiensten."Daten auf Länderebene und ausführliche Analysen können Sie hier kostenlos herunterladen: https://www.csrdsoftware.com/downloads/csrd-readiness-in-the-euInformationen zu denxpertdenxpert ist spezialisiert auf innovative und maßgeschneiderte ESG-, EHS- und CSRD-Softwarelösungen, die von mehr als 500 der weltweit führenden Unternehmen eingesetzt werden. Als Mitglied des globalen Netzwerks Inogen Alliance bieten wir professionelle Unterstützung in jedem Land.