Der EUR/USD handelt seitwärts in einer Spanne zwischen 1,0660 und 1,0760 und kann sich vor der ersten Runde der vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich am 30. Juni nicht für eine Richtung entscheiden, so DBS-Analyst Philip Wee. Euro seitwärts vor dem Unvermeidlichen "Der EUR/USD-Kurs bewegt sich in Erwartung der ersten Runde der vorgezogenen Neuwahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...