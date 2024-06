San Francisco (ots/PRNewswire) -Die jüngste Finanzierungsrunde nutzt das jüngste Wachstum, um weitere Produktinnovationen und die Expansion in neue Märkte voranzutreibenOdaseva, die führende Datensicherheitsplattform für Salesforce, gab heute eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 54 Millionen US-Dollar bekannt, wodurch sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf mehr als 90 Millionen US-Dollar erhöht. Silver Lake Waterman führte die Runde an, an der sich die bestehenden Investoren F-Prime, Eight Roads und Serena Capital sowie die neuen Investoren Eurazeo und Crescent Cove beteiligen. Die Investition erfolgt nach mehreren bedeutenden Neukundengewinnen in verschiedenen Branchen und Regionen und wird das weitere Wachstum unterstützen, einschließlich zusätzlicher Investitionen in Datensicherheit und Zero-Trust-Produktangebote.Unternehmen auf der ganzen Welt digitalisieren immer mehr strategische Prozesse, darunter auch solche mit sensiblen Daten, die hohe Anforderungen an Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit stellen - was durch KI und Compliance-Standards noch beschleunigt wird. Odaseva ist die vertrauenswürdige Salesforce-Plattform für die Datensicherheit in Unternehmen, die mehr als 100 Millionen Benutzer für Kunden auf der ganzen Welt schützt, darunter eine wachsende Zahl von Global Fortune 500-Unternehmen. Die Leistungsfähigkeit der Odaseva-Plattform ermöglicht eine durchgängige Salesforce-Verschlüsselung, optimiert die Salesforce-Verfügbarkeit auf bis zu 99,99 % und liefert die branchenweit besten Salesforce-Wiederherstellungspunkte und -Zeitziele (RPO/RTO)."Daten sind das Herzstück großer Unternehmen, und wir wissen, dass das Vertrauen unserer Kunden wichtiger ist als je zuvor. Wir sind stolz darauf, dass das Engagement von Odaseva für die Datensicherheit selbst die Anforderungen der komplexesten und am stärksten regulierten Unternehmen der Welt übertrifft", sagte Sovan Bin, Geschäftsführer und Gründer von Odaseva. "Diese Finanzierungsrunde wird dazu beitragen, unser Wachstum in neuen Märkten zu beschleunigen, damit wir an der Spitze der Innovation in diesem Bereich bleiben.""Das Team von Odaseva hat eine führende Datenresilienz-Plattform für das Salesforce-Ökosystem entwickelt, die Sicherheits- und Kontinuitätslösungen für geschäftskritische Anwendungen bietet", sagte Shawn O'Neill, Geschäftsführer und Konzernleiter von Silver Lake Waterman. "Sovan und das Führungsteam von Odaseva können auf eine solide Erfolgsbilanz beim Aufbau von Werten und Vertrauen bei globalen Unternehmenskunden verweisen, und wir freuen uns darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten und das weitere Wachstum voranzutreiben."Die Serie-C-Finanzierung wird die führende Produktentwicklung von Odaseva beschleunigen und die globale Reichweite verbessern, einschließlich zusätzlicher Ressourcen für Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik. Odaseva wird weiterhin Spitzenkräfte auf Führungsebene einstellen, nachdem kürzlich Steven Corbin als Finanz- und Betriebsleiter, Matthew Johnston als Leiter der Ertragsabteilung und Susan Lansing als Personalleiterin hinzugekommen sind.Informationen zu OdasevaOdaseva bietet die stärkste Datensicherheitslösung für Unternehmen, die mit Salesforce arbeiten, und schützt die Vertraulichkeit und Integrität wichtiger Geschäftsinformationen. Weltweit tätige Fortune-500-Unternehmen verlassen sich auf die Odaseva-Plattform für Datensicherheit im Unternehmen, um sich wirksam gegen Bedrohungen von Salesforce-Daten zu schützen, die Geschäftskontinuität zu gewährleisten und Vorschriften einzuhalten. Sie wurde speziell für die komplexen Herausforderungen großer globaler Organisationen entwickelt und gebaut.Mit Odaseva können Unternehmen sicher durch die sich entwickelnde Datensicherheitslandschaft navigieren und sicherstellen, dass der Betrieb nicht unterbrochen wird und mit den gesetzlichen Standards übereinstimmt. Weitere Informationen finden Sie unter www.odaseva.com.Informationen zu Silver Lake WatermanSilver Lake Waterman gehört zu Silver Lake, dem weltweit führenden Anbieter von Technologie-Investitionen mit einem verwalteten Vermögen und zugesagtem Kapital von insgesamt rund 103 Milliarden US-Dollar und einem Team von Fachleuten in Nordamerika, Europa und Asien. Silver Lake Waterman konzentriert sich auf die Bereitstellung von flexiblem Expansionskapital für Wachstumsunternehmen in der Spätphase in den Bereichen Technologie und technologiegestützte Industrie. Medienkontakt:
Ginny Lobel
SVP Marketing
ginny.lobel@odaseva.com

Original-Content von: Odaseva, übermittelt durch news aktuell