NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 vor Zahlen zum zweiten Quartal von 7,00 auf 7,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler dürfte besser als zunächst von der US-Bank erwartet abschneiden, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr und liegt damit nun etwas über der aktuell vom Unternehmen avisierten Spanne./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / 19:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 19:41 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2LQ884

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken