KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Parlamentswahlen in Frankreich:

"Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sorgt sich zu Recht um die Fünfte Republik, auch darum, dass die politische Mitte marginalisiert werden könnte. Neben dem Druck von rechts durch Le Pen und ihre Mitstreiter ist das neue französische Linksbündnis Nouveau Front Populaire der andere Teil der Zange, in die sich die Mitte-Parteien genommen sehen. Nichts ist einfach, und sollten in Frankreich womöglich eine Staatskrise und eine Finanzkrise Hand in Hand gehen, dann droht Europa ein schwerer Unfall. Ein europäischer Crash."/DP/jha