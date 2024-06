DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Neuwahl in Frankreich:

"Es gehört zum guten Stil in der Welt der Diplomatie, sich nicht in die Wahl anderer Länder einzumischen. In Deutschland scheint die Angst vor einem Sieg des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) bei den französischen Parlamentswahlen so groß zu sein, dass selbst der Kanzler mit dieser Regel bricht: Er hoffe, dass "Parteien erfolgreich bei der Wahl sind, die nicht Marine Le Pen sind". So hat der Kanzler es ausgedrückt. Das Credo: Es geht bei dieser Parlamentswahl um den "Kampf gegen rechts", nichts ist schlimmer als eine Regierungsbeteiligung des RN. (.) Da das Mitte-Bündnis von Emmanuel Macron keine realistischen Chancen bei den Wahlen hat, wäre aus deutscher Sicht ein Parlament ohne klare Mehrheiten in Paris noch das beste unter den schlechten Szenarien. Dann könnte etwa vorübergehend eine mit Experten besetzte parteiübergreifende Regierung übernehmen - die nicht viel bewegen, aber dafür auch nicht viel zerstören kann."/DP/jha