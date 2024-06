Am 26. Juni 2024 fand die 31. ordentliche Delegiertenversammlung der fenaco Genossenschaft statt. Die Mitglieder nahmen sämtliche statutarischen Geschäfte an. Als Nachfolgerin von Leo Müller neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde die Freiburger FDP-Ständerätin Johanna Gapany. Rund 300 Delegierte und Gäste nahmen an der 31. ordentlichen...

