Implenia erhält Zuschlag für «Sisikoner Tunnel», Herzstück der neuen Axenstrasse in der Innerschweiz



Zuschlag für Los 200 «Sisikoner Tunnel» des Projekts «Neue Axenstrasse» geht an ARGE unter Führung von Implenia | Gesamter Auftragswert mehr als CHF 430 Mio., Auftragsvolumen für Implenia über CHF 250 Mio. Glattpark (Opfikon), 28. Juni 2024 - Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) von Implenia und Frutiger (Implenia 60%, Frutiger 40%) hat von der Bauherrengemeinschaft der Kantone Schwyz und Uri den Zuschlag für das Los 200 «Sisikoner Tunnel» des Projekts «Neue Axenstrasse» erhalten. Das Los ist aufgrund seiner Grösse und Komplexität das Herzstück des neuen Strassenabschnitts am Ostufer des Urnersees/Vierwaldstättersees. Der Wert des gesamten Auftrags beträgt mehr als CHF 430 Mio., für Implenia ergibt sich ein Auftragsvolumen von über CHF 250 Mio.



Kern des Auftrags ist der einröhrige, rund 4,4 km lange Strassentunnel im Gegenverkehr, den die ARGE im Sprengvortrieb realisieren wird. Zusätzlich erstellt die ARGE weitere untertägige Bauwerke wie Erschliessungsstollen, Ausweichstellen, Lüftungszentralen und Abluftschächte. Besondere Herausforderungen bietet der Auftrag durch die bis zu sieben gleichzeitig geführten Vortriebsstellen und die sehr engen Platzverhältnisse.



Auftrag bestätigt Implenias Expertise für grosse, komplexe Verkehrsinfrastruktur

Neben dem Tunnelbau führen weitere Einheiten von Implenia aus dem Ingenieurbau diverse Aussenarbeiten aus, zum Beispiel die Erstellung einer grossen Gallerie zum Schutz vor Naturgefahren. Rund 2 Mio. Tonnen Ausbruchmaterial werden bei den verschiedenen Bauwerken anfallen und grösstenteils per Schiff abtransportiert zur Wiederverwendung für ein umfangreiches Renaturierungsprojekt beim Reuss-Delta in Flüelen.



«Wir freuen uns sehr, zusammen mit unserem ARGE-Partner Frutiger den Auftrag für diesen in der Zentralschweiz wichtigen Verkehrsträger zu realisieren. Der Bau des Sisikoner Tunnels mit den herausfordernden Arbeiten an besonderer Lage passt bestens zur Strategie von Implenia als Spezialist für grosse und komplexe Verkehrsinfrastrukturen. Wir werden dabei unsere umfassende Expertise und Erfahrung im Tunnelbau wie auch im Ingenieurbau einbringen können», sagt Christian Späth, Head Division Civil Engineering bei Implenia.



Die Auftragserteilung untersteht einer Einsprachefrist bis Ende Juli 2024. Der Baubeginn für das Los ist auf Mitte 2025 geplant, die Arbeiten sollen 2034 abgeschlossen werden. Visualisierung der Gallerie zum Schutz vor Naturgefahren und des Anschlusses Gumpisch zum zukünftigen «Sisikoner Tunnel» hin. (Bild: ©axen.ch) Übersicht über das Gesamtprojekt «A4 Neue Axenstrasse» inklusive «Sisikoner Tunnel» (rechts). (Bild: ©axen.ch) Kontakt für Medien:

26. Februar 2025: Jahresergebnis 2024, Analysten- und Medienkonferenz Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 9'000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com .



