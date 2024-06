EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

PRESSEMITTEILUNG / IR-NACHRICHT Northern Data Group gibt Update zur Berichterstattung für 2023 und bekräftigt Prognose für 2024 Frankfurt am Main - 28. Juni 2024 - Die Northern Data Group (Börsenkürzel: NB2 , ISIN: DE000A0SMU87 ), ein führender Anbieter von High Performance Computing (HPC)-Lösungen, wird ihre geprüften Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 am 12. Juli 2024 veröffentlichen. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 am oberen Ende der veröffentlichten Prognose von EUR 65 Mio. bis EUR 75 Mio. Umsatz und einem bereinigten EBITDA1) von EUR -20 Mio. bis EUR -5 Mio. liegen. Die Gruppe bestätigt auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und erwartet dort einen Umsatz von EUR 200 Mio. bis EUR 240 Mio., mehr als das Dreifache des Umsatzes im Geschäftsjahr 2023; die erwartete annualisierte Run-Rate zum Jahresende 2024 stützt dabei die Erwartungen des Unternehmens, im Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von EUR 520 Mio. bis EUR 570 Mio. zu erzielen. Nach der Veröffentlichung der geprüften Jahresergebnisse der Gruppe wird der Termin für die Jahreshauptversammlung 2023 bekannt gegeben. 1) Das bereinigte EBITDA entspricht dem um nicht zahlungswirksame und einmalige Posten bereinigten EBITDA, zu denen derzeit (i) Aufwendungen für Aktienoptionspläne, (ii) Rechtsstreitigkeiten und andere einmalige Rechtskosten, (iii) Systemimplementierung, (iv) Handelsverluste/-gewinne aus Kryptowährungen, (v) Restrukturierungskosten, (vi) Wertminderungsverluste im Zusammenhang mit dem Konkurs eines Dritten und (vii) Investmentbanking-Gebühren gehören. Über die Northern Data Group: Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von spezialisierten Infrastrukturlösungen für High-Performance Computing in Unternehmen und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsplattformen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur nehmen wir eine Vorreiterrolle in der Computing-Entwicklung ein, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreibt. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden Herstellern einschließlich Gigabyte, AMD, und NVIDIA sind von grundlegender Bedeutung für die Innovationsbeschleunigung in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie. Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Disclaimer: Diese IR-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen beschriebenen abweichen, und zwar unter anderem aufgrund von Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und des Wettbewerbsumfelds, Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen der internationalen und nationalen Gesetze und Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf die Steuergesetze und -vorschriften, die das Unternehmen betreffen, und anderen Faktoren. Weder das Unternehmen noch eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt eine Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen.



