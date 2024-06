DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages zum Tag der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Präsident Joe Biden und der ehemalige Präsident Donald Trump haben in ihrer ersten Präsidentschaftsdebatte für die Wahl 2024 über Wirtschaft, Abtreibung und Einwanderung gestritten, wobei der demokratische Amtsinhaber eine unsichere Leistung ablieferte. Dies lässt Fragen wieder aufkommen, welche Rolle das Alter der Kandidaten im US-Wahlkampf spielt. Trump befolgte weitgehend den Rat seiner Berater, die ihn zu einer weniger aggressiven und freizügigen Herangehensweise als bei früheren Debatten aufforderten und hielt sich an die Themen. Der mutmaßliche republikanische Kandidat setzte jedoch seine Vorliebe für die Verbreitung von Unwahrheiten und Übertreibungen fort, einschließlich der Behauptung, Biden habe das größte Defizit in der Geschichte zu verantworten, obwohl es geschrumpft ist. Aber Bidens fahriger Auftritt, und die Reaktion der Demokraten darauf, bestimmte den Abend. Nach der Debatte sagten hochrangige Parteifunktionäre und Spender, sie seien bestürzt über das, was sie zu sehen bekommen haben. Einige äußerten insgeheim Zweifel, dass Biden die Wiederwahl gewinnen könnte.

TAGESTHEMA II

Japans Finanzminister Shunichi Suzuki hat angekündigt, dass die Regierung geeignete Maßnahmen gegen übermäßige Bewegungen des Yen ergreifen werde. Suzuki wollte sich jedoch nicht dazu äußern, ob er die jüngste Abwertung des Yen für übertrieben hält. "Ich bin zutiefst besorgt über die Auswirkungen der schnellen und einseitigen Bewegungen auf dem Devisenmarkt auf die Wirtschaft", sagte Suzuki. Die Glaubwürdigkeit des Yen sei davon aber unberührt geblieben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Varta AG, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/About You Holding SE, HV

10:00 DE/Einhell Germany AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Dermapharm: 0,88 EUR MLP: 0,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/-1,7% gg Vj 09:55 Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: +25.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,9% zuvor: 5,9% - GB 08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq 1. Veröff.: +0,6% gg Vq 4. Quartal: -0,3% gg Vq - FR 08:45 Privater Verbrauch Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+0,2% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni HVPI PROGNOSE: +3,5% gg Vj zuvor: +3,8% gg Vj - IT 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juni PROGNOSE: k.A.% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 40,0 zuvor: 35,4 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni PROGNOSE: 66,0 1. Umfrage: 65,6 zuvor: 69,1

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.409,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 5.557,25 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 20.104,50 +0,3% Nikkei-225 39.496,28 +0,4% Schanghai-Composite 2.978,93 +1,1% Hang-Seng-Index 17.798,74 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 131,98% -6 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 18.210,55 +0,3% DAX-Future 18.411,00 +0,4% XDAX 18.238,68 +0,5% MDAX 25.373,89 +0,1% TecDAX 3.330,67 +0,1% EuroStoxx50 4.902,60 -0,3% Stoxx50 4.498,87 -0,4% Dow-Jones 39.164,06 +0,1% S&P-500-Index 5.482,87 +0,1% Nasdaq-Comp. 17.858,68 +0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,04% +3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden im Plus erwartet. Momentan gilt es an der Börse, einige entscheidende Entwicklungen einzupreisen. Im Tagesverlauf sind es die Verbraucherpreise aus Europa und den USA. Am Wochenende steht dann die erste Runde der Parlamentswahlen in Frankreich an, das Ergebnis birgt für den europäischen Kapitalmarkt viel Sprengstoff. Und dann gab es noch das Fernsehduell zwischen US-Präsidenten Joe Biden und seinem Herausforderer Donald Trump - das, glaubt man den Quoten der Wettbüros, wohl zu Gunsten des Ex-Präsidenten Trump ausgefallen ist. Bis zu den US-Preisdaten könnte Zurückhaltung herrschen. Am Freitag ist zudem Halbjahresultimo an den Börsen. Große Portfolios dürften so angepasst werden, dass sie wieder auf den vorgegebenen Zielquoten liegen.

Rückblick: Etwas leichter - Die Akteure lagen bereits in Lauerstellung vor wichtigen Inflationsdaten aus Europa und den USA am Freitag und auch dem ersten Wahlgang in Frankreich am Wochenende. Aus den USA steht zum Wochenschluss der stark beachtete PCE-Deflator im Mai auf der Agenda, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Schwächster Sektor waren Einzelhandelswerte, die im Schnitt 1,9 Prozent verloren. Hier hatte der Zwischenbericht der Bekleidungskette H&M (-13%) die Erwartungen nicht ganz erfüllt, vor allem aber kamen Aussagen zur Margenentwicklung schlecht an. Kering machten einen Satz um 4,7 Prozent nach oben, nachdem die Bank of America die Aktie auf "Buy" von "Underperform" erhöht hatte. Bei den Immobilienwerten half, dass JP Morgan Unibail-Rodamco (+1,2%) von der "Underweight"-Einstufung befreit und das Papier auf "Neutral" gehievt hatte.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Um 9,6 Prozent ging es nach den endgültigen Geschäftszahlen von Schott nach oben. Als "Erleichterung" wurde nach Aussage eines Aktienhändlers der bestätigte Ausblick aufgenommen. Manz brachen um 17,2 Prozent nach einer neuerlichen Gewinnwarnung ein. Für LEG Immobilien ging es um 2,6 Prozent nach oben mit einer Hochstufung auf "Buy" durch die Deutsche Bank. Auch TAG Immobilien (+2,1%) hatten die Analysten nun auf "Buy" genommen. Für Vonovia (+1,5%) gab es höhere Kursziele von der Deutschen Bank und von JP Morgan.

XETRA-NACHBÖRSE

Das Geschäft verlief ohne auffällige Kursbewegungen. Es gab keine kursrelevanten Unternehmensnachrichten.

USA - AKTIEN

Gut behauptet - Geprägt war der Handel von Zurückhaltung. Grund war unter anderem der US-Präsidentschaftswahlkampf. Nach Börsenschluss kamen die beiden aussichtsreichsten Kandidaten, der amtierende US-Präsident Joe Biden und sein Herausforderer und Vorgänger im Amt, Donald Trump, zur ersten Fernsehdebatte des laufenden Wahlkampfs zusammen. Daneben warteten Anleger auf den PCE-Index, der am Freitag veröffentlicht wird. Er gilt als das bevorzugte Preismaß der Fed und könnte die Zinssenkungsspekulationen maßgeblich beeinflussen. Die veröffentlichten Konjunkturdaten enthielten Licht und Schatten, deuteten aber insgesamt nicht darauf hin, dass die US-Wirtschaft stärker als erwartet heiß läuft. Micron erfüllte die hoch gesteckten Erwartungen mit dem Ausblick nicht, der Kurs fiel um 7,1 Prozent. Walgreens Boots Alliance knickten um 22,2 Prozent ein, nachdem die Apothekenkette ihre Gewinnprognose gesenkt hatte. Das Unternehmen schließt einen großen Teil seiner US-Filialen. Levi Strauss (-15,4%) enttäuschte mit dem Umsatz.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,71 -3,8 4,75 29,3 5 Jahre 4,30 -4,5 4,35 30,0 7 Jahre 4,29 -4,4 4,33 31,7 10 Jahre 4,29 -4,1 4,33 40,9 30 Jahre 4,43 -4,7 4,47 45,8

Die Renditen kamen nach den veröffentlichten Konjunkturdaten zurück, allerdings waren sie am Mittwoch auch deutlicher gestiegen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0687 -0,2% 1,0705 1,0708 -3,2% EUR/JPY 172,10 +0,0% 172,08 172,02 +10,6% EUR/CHF 0,9613 -0,1% 0,9619 0,9611 +3,6% EUR/GBP 0,8466 -0,0% 0,8468 0,8464 -2,4% USD/JPY 161,04 +0,2% 160,75 160,65 +14,3% GBP/USD 1,2623 -0,1% 1,2642 1,2650 -0,8% USD/CNH 7,2965 -0,1% 7,3032 7,3009 +2,4% Bitcoin BTC/USD 61.656,30 +0,3% 61.468,77 61.708,98 +41,6%

