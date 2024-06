Die Umsatzdaten des ersten Quartals machten klar, dass Kerings Probleme bei der Top-Marke Gucci bislang weitergehen. In den letzten Tagen senkten zahlreiche Analysten ihre Kursziele. Doch gestern hob die Bank of America das Kursziel deutlich an. Reicht das für eine Wende?

Den vollständigen Artikel lesen ...