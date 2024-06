Der deutsche Leitindex hat sich am Donnerstag in einer relativ engen Handelsspanne bewegt und am Schluss ein leichtes Plus von 55 Zählern markiert. Am heutigen Freitag geht es erst einmal weiter nach oben, obwohl am Nachmittag wichtige Inflationsdaten in den USA anstehen. Zudem wird am Wochenende in Frankreich gewählt.

