Der DAX konnte sich am gestrigen Donnerstag wieder nach oben orientieren und mit einem Tagesplus von 0,3% auf 18.211 verbessern. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex zur Wochenmitte in einer über 300 Punkte breiten Kursspanne gehandelt wurde, ging es am gestrigen Donnerstag wieder etwas ruhiger zu. Während die Blue Chips das Tagestief am Vormittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...