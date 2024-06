EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Absichtserklärung

Circus Group unterzeichnet Absichtserklärung für den Einsatz ihres Food-Roboters CA-1 am Flughafen Berlin Brandenburg



28.06.2024 / 09:35 CET/CEST

Circus Group unterzeichnet Absichtserklärung für den Einsatz ihres Food-Roboters CA-1 am Flughafen Berlin Brandenburg Die Circus Group hat eine Absichtserklärung mit dem deutschen Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg über den Einsatz seines autonomen Lebensmittel Versorgungssystems unterzeichnet

Der Food-Roboter "Circus Autonomy One" (CA-1) wird 2025 Flughafenmitarbeiter am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) versorgen

Die Betaphase soll die Grundlage für eine mögliche größere Partnerschaft bilden Hamburg, 28. Juni, 2024 - Circus SE (Xetra: CA1 ), ein führendes KI-Robotik-Unternehmen im Bereich autonomer Küchensysteme, und die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) haben eine Absichtserklärung über den Einsatz des autonomen Lebensmittelversorgungssystems der Gruppe für Mitarbeitende am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) unterzeichnet.



Circus ist ein Pionier auf dem Gebiet der KI-gestützten Robotik, der eine globale Infrastruktur autonomer Küchen aufbaut und den weltweiten Food-Service-Markt durch den Einsatz fortschrittlicher KI, Robotik und proprietärer Softwarelösungen verändert. Auf einer Fläche von gerade mal 20 Quadratmetern kann der von Circus entwickelte autonome Food-Roboter CA-1 ohne menschliche Hilfe bis zu 2.000 Mahlzeiten pro Tag frisch zubereiten. Ziel von Circus ist es, Lösungen zu entwickeln, die eine nahtlose und hygienische Verpflegung für alle gewährleisten.



Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH betreibt den Flughafen BER, den drittgrößten Flughafenstandort in Deutschland. Die Vereinbarung sieht den Einsatz des CA-1 Roboters von Circus vor, um einen Teil der täglichen Mitarbeiterverpflegung am Flughafen BER parallel zum regulären Betrieb zu übernehmen.



"Unser Roboter 'Circus Autonomy One' ist ein Ausdruck unserer Vision für die Zukunft von Food Service an Hochfrequenz-Standorten. Deshalb ist die Partnerschaft mit dem Flughafen Berlin Brandenburg ein wichtiger Schritt für uns. Durch die Integration unserer fortschrittlichen KI- und Robotertechnologie wollen wir die betriebliche Effizienz steigern und qualitativ hochwertige, hygienisch einwandfreie Mahlzeiten in großen Mengen produzieren. Diese Zusammenarbeit demonstriert nicht nur unsere Innovationskraft, sondern schafft auch die Voraussetzungen, um den Food Service an Flughäfen weltweit zum Besseren zu verändern", sagt Nikolas Bullwinkel, CEO der Circus Group.



Über die Circus Group:

Die Circus Group (XETRA: CA1 ) ist ein führendes KI-Robotik-Unternehmen, spezialisiert auf die vollständige Automatisierung komplexer Kochprozesse. Auf seiner Mission, Menschen mit frischen und hochwertigen Mahlzeiten zu versorgen, bietet Circus globalen Zugang zu ausgewogener Ernährung, für alle, jederzeit. Das Unternehmen hat den weltweit ersten kommerziell nutzbaren Roboter für die Lebensmittelproduktion entwickelt, Circus Autonomy One. Circus beschäftigt Talente in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotertechnik und Foodservice an vier Standorten und hat seinen Hauptsitz in Hamburg. Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

Deutschland Investor Relations Kontakt:

Maximilian Hartweg

Head of Corporate Development

ir@circus-group.com Press Kontakt:

Katharina Heller

press@circus-group.com



