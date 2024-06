Könnte der deutsche Leitindex DAX Anlegern zum Wochenschluss noch mal Grund zur Freude geben? Was Sie jetzt wissen müssen und warum unter anderem die Aktien von RWE und Mercedes im Fokus stehen. Kurz vor dem Wochenende startet der DAX freundlich in den Freitag. Derzeit liegt der deutsche Leitindex 0,44 Prozent im Plus und steht bei 18.290 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der 0,3 Prozent im Plus liegt und ...

