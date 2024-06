NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 118 auf 105 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachlassende Lifestyle-Nachfrage habe die Konzernziele für das Geschäftsjahr 2025 gedrückt, schrieb Analystin Brooke Roach in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Auch die Ergebnisse des vierten Quartals seien schwächer als gedacht. Die Erwartungen seien zwar gedämpft gewesen, das Ausmaß der Enttäuschung dürfte aber negativ überraschen. Roach setzt aber weiter auf einen mehrjährigen Innovationszyklus der Amerikaner./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / 20:56 / MDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

US6541061031