DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich trotz abbröckelnder Gewinne

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Durchweg aufwärts ist es am Freitag zum Quartals- und Halbjahresultimo an den Aktienmärkten in Ostasien gegangen. Dabei schlossen die Indizes zumeist aber deutlicher unter den Tageshochs. Die Gewinne reichten von 0,2 Prozent in Hongkong bis 0,7 Prozent in Schanghai. Der Nikkei-225-Index in Tokio legte um 0,6 Prozent zu auf 39.583 Punkte. In Sydney stieg das Börsenbarometer um 0,1 Prozent. Leichte Unterstützung kam von der Wall Street. Dort waren die Indizes ebenfalls leicht gestiegen, am Anleihemarkt waren die Renditen gesunken, nachdem neue Daten zum privaten US-Verbrauch enttäuscht hatten.

Für Zurückhaltung sorgte, dass im späteren Tagesverlauf in den USA der Preisindex der persönlichen Ausgaben für Mai berichtet wird. Er gilt als wichtiges Preismaß für die US-Notenbank zur Bestimmung der Zinsentwicklung.

In Tokio führten Marktteilnehmer erneut den inzwischen neue 37-Jahrestiefs auslotenden Yen als Unterstützungsfaktor für den Aktienmarkt an. Der niedrige Wechselkurs des Yen ist zum einen günstig für die Exportunternehmen des Landes, zum anderen steigen dadurch im Ausland erzielte und in Yen transferierte Unternehmensgewinne. Auf der anderen Seite werden dadurch japanische Importe - insbesondere Energie - teurer. Der Dollar kostete knapp 161 Yen. Damit hat sich die japanische Währung auf ihrem Mehrjahrestief nochmals verbilligt gegenüber der gleichen Vortageszeit.

Von einer vielfach erwarteten Intervention zugunsten des Yen war weiter nichts zu sehen. Japans Finanzminister kündigte lediglich an, dass die Regierung geeignete Maßnahmen gegen übermäßige Bewegungen des Yen ergreifen werde. Ob die jüngste Abwertung des Yen übertrieben sei, sagte er nicht.

Positiv wirkte am japanischen Aktienmarkt dazu, dass die Industrieproduktion im Mai stärker gestiegen war als erwartet. Neue Preisdaten spielten dagegen keine erkennbare Rolle. Im Juni stiegen die Verbraucherpreise in der Kernrate in Tokio um 2,1 Prozent, einen Tick stärker als mit 2,0 Prozent geschätzt. Der Spekulation, dass die Notenbank früher oder später die Zinsen anheben dürfte, standen die Daten nicht im Weg.

Unter den Einzelwerten sackten in Hongkong Sino-Ocean Group um 12 Prozent ab und Sino-Ocean Services um 5,3 Prozent. Auslöser war, dass gegen letztere ein Antrag auf Zahlungsunfähigkeit gestellt wurde nach der Nichtrückzahlung garantierter Anleihen.

Spektakulär verliefen in Hongkong die Börsendebüts von Laopu Gold und Tianju Dihe Technology. Die Kurse schossen um rund 80 bzw. rund 40 Prozent nach oben.

In Sydney zeigten sich ANZ (-0,2%) kaum bewegt davon, dass der australische Finanzminister die 6,4 Milliarden Austral-Dollar teure Übernahme des Bankgeschäfts von Suncorp genehmigt hatte. Für Suncorp ging es um 3,6 Prozent nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.767,50 +0,1% +2,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.583,08 +0,6% +17,6% 08:00 Kospi (Seoul) 2.797,82 +0,5% +5,4% 08:00 Schanghai-Comp. 2.967,40 +0,7% -0,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.753,44 +0,2% +6,1% 10:00 Taiex (Taiwan) 23.032,25 +0,6% +28,5% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.334,93 -0,3% +2,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.587,68 +0,2% +9,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:12 % YTD EUR/USD 1,0696 -0,1% 1,0705 1,0693 -3,2% EUR/JPY 172,27 +0,1% 172,08 171,56 +10,7% EUR/GBP 0,8465 -0,0% 0,8468 0,8461 -2,4% GBP/USD 1,2636 -0,0% 1,2642 1,2639 -0,7% USD/JPY 161,04 +0,2% 160,75 160,43 +14,3% USD/KRW 1.378,80 -0,8% 1.389,56 1.386,71 +6,2% USD/CNY 7,1265 -0,1% 7,1334 7,1276 +0,4% USD/CNH 7,2975 -0,1% 7,3032 7,2996 +2,0% USD/HKD 7,8083 -0,0% 7,8090 7,8082 -0,0% AUD/USD 0,6628 -0,3% 0,6647 0,6669 -2,7% NZD/USD 0,6062 -0,3% 0,6082 0,6094 -4,1% Bitcoin BTC/USD 61.497,43 +0,0% 61.468,77 60.711,41 +41,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,28 81,74 +0,7% +0,54 +14,8% Brent/ICE 86,83 86,39 +0,5% +0,44 +14,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.326,72 2.327,83 -0,0% -1,11 +12,8% Silber (Spot) 29,23 29,08 +0,5% +0,15 +22,9% Platin (Spot) 999,50 992,50 +0,7% +7,00 +0,8% Kupfer-Future 4,37 4,33 +0,9% +0,04 +11,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2024 03:15 ET (07:15 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.