Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen sowohl in der Eurozone als auch in den USA Preiszahlen zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Inflationssorgen würden auf beiden Seiten des Atlantiks vermutlich nicht geschürt und so würden Zinssenkungserwartungen wohl präsent bleiben. Der Rentenmarkt, der in den letzten Handelstagen Schwächetendenzen habe erkennen lassen, würde tendenziell gestützt. ...

