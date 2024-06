Polestar hat für Europa eine neue Basisversion des Polestar 3 vorgestellt und mit den Auslieferungen des SUV-Modells in Europa und den USA begonnen. Mit dem neuen Heckantrieb sinkt der Startpreis in Deutschland auf unter 80.000 Euro. Bei der neuen Einstiegsversion handelt es sich um den Polestar 3 Long Range Single Motor, der einen E-Motor mit 220 kW Leistung an der Hinterachse mit dem 111-kWh-Akku aus der Allrad-Version kombiniert. Bei dem Motor ...

