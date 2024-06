EQS-News: Swiss Merchant Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Swiss Merchant Group AG arrangiert eine Schweizer Mini Bond Emission für die Skill Solutions AG - ISIN: CH1362686268 (News mit Zusatzmaterial)



28.06.2024 / 09:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News:



28.06.2024

Swiss Merchant Group AG wird die Skill Solutions AG aus Zürich als Arrangeur bei der Emission einer Unternehmensanleihe begleiten



Kastanienbaum, 28. Juni 2024 - Die Swiss Merchant Group AG ("SMG"), ein auf nachhaltige Investments spezialisiertes Schweizer Unternehmen gibt bekannt, dass für die Skill Solutions AG die Unternehmensanleihe mit der ISIN: CH1362686268 arrangiert wurde.



Die Emittentin Skill Solutions AG plant im Rahmen einer Privatplatzierung ein Emissionsvolumen von bis CHF 8 Mio. mit einem 8% Coupon und einer Laufzeit von 5 Jahren an qualifizierte Investoren wie Vermögensverwalter unter den FIDLEG / FINMA Vorgaben für Bond Emissionen zu begeben.



Die SMG wird hier nun in enger Abstimmung mit der Emittentin eine Road Show sowie One-on-One Meetings mit Schweizer Investoren in Zürich, Basel und Genf in der Primär-Zeichnungsphase bis zum 15. Juli 2024 durchführen. Etwaige interessierte Parteien, welche als qualifiziert ausgewiesen sind, können sich direkt bei der SMG oder der Skill Solutions AG für die Schweizer Road Show registrieren lassen.



Die Skill Solutions AG ist eine private HR-Technologie-Holdinggesellschaft mit Sitz in Zürich, Schweiz, die eine Buy & Build Strategie verfolgt. Skill Solutions investiert in und entwickelt Unternehmen im Bereich der Bildung, Skills, Active Sourcing (Recruiting) und Technologie, insbesondere bei der Mitarbeiterausbildung und -Weiterbildung sowie Human Resources Services und -Outsourcing für Schweizer KMUs. Dies mit der klaren Mission, Schweizer KMU Firmen auf der Human Resources Seite kostenseitig zu entlasten sowie effizient und zum richtigen Zeitpunkt Expertise zur Verfügung zu stellen. Somit soll den KMUs, für die der Fachkräftemangel zunehmend zur existenziellen Bedrohung wird, partnerschaftlich und mit smarten Tools das Halten oder das Finden von den richtigen Mitarbeitern respektive Fähigkeiten einfacher, schneller und günstiger gemacht werden. Skill Solutions "timeo2learn", die Grundbildungsplattform der Skill Solutions wurde vor 20 Jahren in der Schweiz gegründet. Innerhalb der letzten 2 Jahre wurden insgesamt 4 Firmen aus dem Bereich Bildung, Active Sourcing und Technologie akquiriert und werden seitdem erfolgreich unter dem eigenen Dach konsolidiert.



Im Bereich Grundbildung ist die Skill Solutions mit ihrer Plattform time2learn mittlerweile Marktführer und bedient ca. 10.000 (KMU) Kunden.



Skill Solutions plant das weitere Wachstum in der Schweiz auch durch die Herausgabe von eigenen Unternehmensanleihen zu finanzieren.



Sandro De Luca, Vorstand und Gründer der Skill Solutions AG: "Wir sind froh uns nun mit der ersten eigenen Unternehmensanleihe dem Schweizer Kapitalmarkt geöffnet zu haben, um dem Schweizer KMU Markt auch in Zukunft noch bessere Möglichkeiten im Bereich Human Resources, Skills und Technologie bliefern zu können. "



Cristian Mantzke, CIO der Swiss Merchant Group AG: "Dass die Skill Solutions uns für Ihre Obligationen Emission als Arrangeur engagiert hat ist für uns ein besonderes Qualitätszeugnis, auch um unsere eigene Erfolgsstrategie bei der Aufsetzung und Begleitung Schweizer KMU Firmen und bei der Emission von Schweizer Mini Bonds fortzusetzen. Wir freuen uns, zum Erfolg der Skill Solutions und zur Unterstützung des Schweizer KMU Markts in Zukunft beitragen zu dürfen"



Zur Swiss Merchant Group AG.

Die Swiss Merchant Group AG ("SMG") ist eine private Investmentgesellschaft, welche Kapitalmarkttransaktionen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie Zeichnungen & Underwritings bei Staats- und Unternehmensanleihen tätigt, in diese investiert und de-investiert

Des Weiteren bietet die SMG verschiedene verbundene Dienstleistungen wie Arrangierungen von ECM / DCM Kapitalmarkttransaktionen mit SMGs aktuell aufgesetzten 142 Bank- und Wertpapierhandelsbank-Linien an, welche unter anderem auch das Arrangieren, Aufsetzen & Finanzierung von FINMA /FIDLEG regulierten Schweizer Mini Bonds (SMBs) von Schweizer Emittenten beinhaltet.

SMG wurde vor 17 Jahren im Jahre 2007 in Zug in der Schweiz gegründet und ist seit 2022 in Kastanienbaum im Kanton Luzern domiziliert.



Kontakt:



Swiss Merchant Group AG

Villa "Krämerstein"

St. Niklauserstrasse 59

CH-6047 Kastanienbaum

Central Desk + 41 41 511 37 00

info@swissmerchantgroup.com



2315725D GR

1395605D SW













Kontakt:

Swiss Merchant Group AG

Michael Zuckerman

info@swissmerchantgroup.com

+ 41 41 511 37 00 Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Corp_NEws_ DE_28.06.2024





28.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com