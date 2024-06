Berlin (ots) -Viele Menschen suchen nach einem Job, der ihnen finanzielle Freiheit ermöglicht, gleichzeitig aber auch Erfüllung bringt. Copywriting bietet dieses Potenzial. Der Beruf erfordert unter anderem Kreativität, strategisches Denken und die Fähigkeit zur Kommunikation. Copywriter haben dabei die Möglichkeit, in verschiedenen Branchen zu arbeiten und ihre Texte an unterschiedliche Zielgruppen anzupassen. Ein weiterer großer Vorteil des Copywritings ist die Flexibilität. Viele Copywriter können ihre Arbeitszeiten und Arbeitsorte frei wählen. Das ermöglicht eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und erhöht die Lebensqualität.Doch nicht nur Copywriter profitieren von ihrer Arbeit: Vor allem Unternehmen können große Vorteile aus der Zusammenarbeit mit Werbetextern ziehen - aktuell so stark wie noch nie. Wir befinden uns in Zeiten der Unsicherheit, geprägt von fortschreitender Wirtschaftskrise, Massenentlassungen und Budgeteinsparungen. Hinzu kommen geopolitische Spannungen wie der Krieg in Osteuropa, die zusätzlich zur globalen Instabilität beitragen. Gleichzeitig werden Betriebe mit immer größeren Ausgaben für Online-Marketing-Maßnahmen konfrontiert - die perfekte Zeit für Copywriter.Die Verlagerung in die Online-WeltDurch diese stetigen Veränderungen in der Welt steigt auch die Notwendigkeit für Unternehmen, ihre Präsenz im Onlinemarketing zu erhöhen. Diese Entwicklung besteht im Übrigen nicht erst seit der Corona-Krise. Schon seit einigen Jahren kann man feststellen, dass im Internet zunehmend Umsatz erzielt wird und Unternehmen verstärkt auf digitale Lösungen, Angebote und Produkte setzen. Gerade wegen dieser Verschiebung investieren Firmen verstärkt in digitale Marketingstrategien. Die Kombination aus wirtschaftlichen Faktoren und der Verlagerung in die Onlinewelt machen Copywriting demnach zum idealen Geschäftsmodell.Ob Handwerksbetrieb, Online-Shop oder Beratungsunternehmen - nahezu alle Betriebe in Deutschland gewinnen heute ihre Kunden über das Internet. Die Fähigkeit, die Zielgruppe durch wohlüberlegte Texte anzusprechen und zu überzeugen, kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg eines Unternehmens ausmachen. Unternehmen suchen daher bewusst nach talentierten Copywritern, die verstehen, wie Internet, Marketing und digitaler Vertrieb funktionieren. Dreh- und Angelpunkt sind dabei Texte, oder besser gesagt Geschichten, die von Menschen und ihren individuellen Erlebnissen erzählen und die bei potenziellen Kunden Emotionen wecken. Oft sind es die Geschichten der Unternehmensgründer, die sich als Personalmarke in die Öffentlichkeit begeben.Copywriter sind das Sprachrohr eines UnternehmensUnzählige Betriebe machen vor allem deshalb hohe Umsätze, weil sie über treffende Texte ihre Persönlichkeit und Individualität ausdrücken. Das kann in Form von Mails, Webseiten-Texten, Blogbeiträgen, Werbeanzeigen oder Videos geschehen. Gute Copywriter schaffen es, allgemeingültige verkaufspsychologische Aspekte mit der individuellen Geschichte des Unternehmens zu verbinden. Wer das heute verstanden hat und sein Handwerk technisch beherrscht, der kann nicht nur für sich selbst gutes Geld verdienen, sondern ist auch für zahlreiche Unternehmen unterschiedlichster Couleur von unschätzbarem Wert und bietet ihnen einen entscheidenden Vorteil.Über Philipp Follmer:Philipp Follmer ist einer der erfolgreichsten Copywriter Europas und Gründer der Freedom Writer Academy. Diese Online-Ausbildung zeigt Menschen, wie sie sich als Quereinsteiger durch das Schreiben von Texten in wenigen Monaten ein erfolgreiches Business aufbauen und ihren Traum vom freien und selbstbestimmten Leben verwirklichen können. Er selbst lebt von seiner Tätigkeit als Copywriter bereits seit über sechs Jahren selbstbestimmt und ortsunabhängig. Die Teilnehmer lernen in seiner Academy nicht nur die Fähigkeiten des Copywritings, sondern auch, wie sie planbar Kunden gewinnen und ihr Business langfristig führen können. Mehr Informationen dazu unter: www.freedom-writer.dePressekontakt:Philipp S. Follmer CopywritingPhilipp FollmerE-Mail: info@freedom-writer.deWebseite: https://philippfollmer.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Philipp S. Follmer Copywriting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169800/5811583