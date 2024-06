DAX klebt an der 18.200 Punktemarke. Ölpreis bricht aus.

Der DAX® zeigte sich im Vorfeld der Veröffentlichung wichtiger US-Daten freundlich. Signifikante Bewegungen nach oben oder unten sind frühestens heute Nachmittag nach Bekanntgabe des vielbeachteten US-Preisindex der persönlichen Konsumausgaben zu erwarten.

Unternehmen im Fokus

Die Autobauer BMW, Mercedes-Benz und VW starteten erneut freundlich in den Handelstag und setzten damit die Bodenbildung fort. Um Impulse für eine nachhaltige Erholung auszulösen, müssen jedoch erst noch wichtige technische Hürden genommen werden. In den zurückliegenden Tagen gab es eine Reihe positiver Analystenkommentare zu Delivery Hero. Dennoch beschleunigte sich die Abwärtsbewegung. Im frühen Handel kippte die Aktie unter die 38,2%-Retracementlinie. Die nächste Unterstützung findet die Aktie bei EUR 20,50. Deutz plant den Kauf von GenSets, einem Hersteller von Stromerzeugungsaggregaten. Bei den Anlegern kam die Nachricht gut an. Der Kurssturz von Wallgreen löste Spekulationen über einen möglichen Aufstieg von Super Micro Systems in den Nasdaq-100® Index aus. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil ist aus dem kurzfristigen Seitwärtstrend nach oben ausgebrochen.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.340/18.500/18.641/18.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.654/17.807/17.975/18.125 Punkte

Der DAX® startete leicht erholt in den Handelstag. Das charttechnische Bild bleibt jedoch unverändert. Der Index pendelt weiterhin zwischen 18.125 und 18.340 Punkten. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind neutral. Eine nachhaltige Trendwende zeichnet sich frühestens bei einem signifikanten Ausbruch aus der Range ab. Auf der Oberseite besteht Aufwärtspotenzial bis 18.500/18.641 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 17.975 und 18.125 Punkten.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 26.02.2024 - 28.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.06.2019 - 28.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 100,78* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 114,84** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 113,07*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.06.2024; 09:45 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 3,45* 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 4,29* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 6,64* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 7,35* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.06.2024; 09:45 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.