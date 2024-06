Kitzbühel (ots) -Hahnenkamm-Sieger, InfluencerInnen und UnternehmerInnen golfen auf der Streif-Abfahrtsstrecke um den begehrtesten Titel des Sommers.Golfen auf der legendären Streif? Klingt besonders, ist es auch. Nur einmal im Jahr ist es möglich, die legendärste Abfahrtsstrecke der Welt mit dem Golfschläger zu bezwingen. Bei Golf the Streif schlagen Sportgrößen mit passionierten GolferInnen um die Wette. Die Präsentation des neuen Plakats für die Hahnenkamm-Rennen 2025 runden diese einzigartige Veranstaltung ab.Im Rahmen des Golf Festival Kitzbühels mutierte das Starthaus am Hahnenkamm zum Mekka des Golfsports. Bei Golf the Streif trafen sich prominente Ski-, Lauf-, Leichtathletik- und Fußballprofis sowie passionierte GolferInnen zum jährlichen Turnier der besonderen Art.Golf the Streif 2024Das einzigartige Turnierformat über die legendäre Abfahrtsstrecke macht's einmal im Jahr möglich, auf der Streif zu golfen. Für KennerInnen des Formats und Golf-Begeisterte ein Pflichttermin, bei dem sich das Adrenalin der Streif mit der Präzision des Golfsports vermengt.Nach einem Frühstück am Starthaus geht es jeweils in einem Vierer-Flight 12 Löcher der Abfahrtsrennstrecke entlang. Der bestplatzierte Ball dient dabei als Referenz für den nächsten Schlag. Eine kurze Einkehr auf der Seidlalm sorgt für eine Verschnaufpause, bevor es über die anspruchsvolle Traverse ins Ziel geht. Sieger ist das Team mit den wenigsten Schlägen. Für die Vor-Caddies kein ungefährliches Unterfangen - deshalb sind diese entlang der Strecke mit Helm ausgestattet. Hole-in-One an zwei Löchern sowie Longest Drive und Nearest to the Pin zahlen sich für die SpielerInnen aus und werden mit Sonderpreisen wie einem Golfcart, einem Golf on Snow Wochenende, einem Semi-Privatjet Hin- und Rückflug sowie hochwertigen Gutscheinen prämiert.Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser ist wie jedes Jahr bei dieser Veranstaltung vor Ort: "Die Streif ist sommers wie winters ein Magnet für die Destination. Es ist immer eine Freude zu sehen, wie ehrgeizig sich alle TeilnehmerInnen für Golf the Streif vorbereiten und sich schon für die nächstjährige Auflage anmelden."Hahnenkamm trifft EhrengästeAls traditionellen Auftakt präsentierte der Kitzbüheler Ski Club gemeinsam mit Herrn Peter Kofler, BTV-Geschäftsleiter für Privatkunden Deutschland, das Plakat für die 85. Hahnenkamm-Rennen von 20. bis 26. Jänner 2024. Von 158 KünstlerInnen weltweit wurden über 300 Werke bei dem beliebten Wettbewerb eingereicht. Das Plakat des diesjährigen Tiroler Künstlers Golif ist in schwarz-weiß gehalten und zeigt einen klaren Kontrast.Traditionell eröffnete der Kitzbüheler Ski Club rund um Präsident Dr. Michael Huber Golf the Streif als 1. Flight. Als besondere Ehrengäste begrüßte Kitzbühel Tourismus den Hahnenkamm-Legenden-Flight aus Frankreich: Hahnenkamm-Doppelsieger Abfahrt 2024 Cyprien Sarrazin, Hahnenkamm-Sieger Slalom 2019 Clément Noël und Johan Clarey, mehrfach Zweitplatzierter im Super-G 2019 sowie in der Abfahrt 2021, 2022 und 2023. Als vierter Flightpartner begleitete Hahnenkamm-Sieger Slalom 2024 und langjähriges Mitglied des Kitzbüheler Ski Clubs, Linus Straßer, die Franzosen.Als weitere Skistars waren Hanni Weirather-Wenzel, Michaela Gerg und Valentin Giraud Moine mit am Start. Auch das ehemalige Tennistalent Thomas Weirather, Langstreckenläuferin und "Let's Dance"-Teilnehmerin sowie "Das große Promibacken"-Gewinnerin Sabrina "Mocki" Mockenhaupt und Leichtathletin Katrin Krabbe golften die Streif bergab. Golftechnisch waren mit der charismatischen Golfproette Sophie Weilguni und Max Glattenbacher, dem Inhaber der Kitzgolfakademie am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, hochkarätige Profis vor Ort. Unternehmer KR Fritz Unterberger ließ es sich zum wiederholten Male nicht nehmen, dem Event mit dem ehemaligen Fußballspieler Roland Hattenberger beizuwohnen.In diesem Jahr gab es drei Hole-in-One. Die Gewinner freuten sich über ein Golfcart der Firma Club Car, ein Golf on Snow Wochenende by Adi Hengstberger und einen Spezialpreis. Als Gewinner-Flight 2024 lag das Team Lederhosen wie auch im letzten Jahr knapp vor dem Kitzbüheler Ski Club.Golf Festival Kitzbühel 2025Das Golf Festival Kitzbühel 2025 ist von 22. bis 29. Juni geplant. Am Donnerstag, den 26. Juni 2025 steht auch Golf the Streif wieder auf dem Programm. Am besten noch heute einen der heiß begehrten Flights buchen, da die meisten der heutigen TeilnehmerInnen bereits für das nächste Jahr reserviert haben.Alle Informationen zu Golf in Kitzbühel finden Sie unter golf.kitzbuehel.com (https://www.kitzbuehel.com/golf/)Genaue Details zum Golf Festival Kitzbühel finden Sie unter www.golffestivalkitzbuehel.atGolf the Streif 2024 Mehr Impressionen (https://wetransfer.com/downloads/fb2d8419ad53370d2b685680d117f7d020240627150619/a2c307)Pressekontakt:Mag. (FH) Anna Lena Obermoser, MAa.obermoser@kitzbuehel.com | presse.kitzbuehel.com | +43 5356 66660-16Original-Content von: Kitzbühel Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75408/5811627