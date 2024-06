Erfurt (ots) -Online only: UEFA EURO 2024 und Tour de France-ZusammenfassungenSportberichterstattungAuf kika.de und im KiKA-Player können Kinder die UEFA EURO 2024 und die Tour de France mitverfolgen. Täglich werden in der Sportschau-Welt die aktuellsten Wettbewerbe in kompakter Form zur Verfügung gestellt.Online first: "Girl in my Diary" (WDR) ab 5. Juli 2024Mystery-JugendserieDer 17-jährige Adam erwacht nach Jahren aus dem Koma. Über ein mysteriöses Tagebuch kann er mit Hawa kommunizieren und flieht aus dem Krankenhaus. Als sich die beiden treffen, machen sie eine verstörende Entdeckung.- Für wen? "Girl in my Diary" ist eine Mystery-Serie für Kinder ab zehn Jahren.- Wo schauen? Ab dem 5. Juli 2024 sind alle 13 Folgen auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.Online first: "Tomomi und das Geld" (hr) ab 7. Juli 2024Wissensformat über FinanzenWarum kann sich Geld beim Sparen vermehren, und wer bestimmt, wie viel Geld wert ist? Fragen wie diese werden bei "Tomomi und das Geld" beantwortet. Kindgerecht werden die Grundlagen der Finanzwelt erklärt.- Für wen? Die moderierten Erklärvideos werden mit Animationen veranschaulicht und können Kinder ab 8 Jahren an das Thema Finanzen heranführen.- Wo schauen? Fünf neue Episoden "Tomomi und das Geld" sind ab 7. Juli 2024 auf kika.de und im KiKA-Player online only abrufbar.Online first: Neue Folgen "Ansage!" ab 10. Juli 2024Gaming-Challenges"Ansage!" ist das Gaming-Format, bei dem junge Gaming-Expert*innen einen Star der Szene in einem Videospiel herausfordern. Schaffen sie es, die Ansage zu bestehen? Im Juli trifft Moderator Chris "Christensen" Bauer auf die beiden Streamer*innen Fibii und AbuGoku.- Für wen? "Ansage!" ist ein Format für Zehn- bis 13-Jährige, die Videospiele lieben und sich in der Gaming-Szene auf YouTube und Twitch bestens auskennen.- Wo schauen? Neue Videos werden wöchentlich auf kika.de und im KiKA-Player sowie auf dem "Ansage!"-YouTube-Kanal veröffentlicht.Der Sommer auf kika.de und im KiKA-PlayerFür jede Menge Spaß und Unterhaltung sorgen in der Sommerzeit die Angebote von KiKA: Auf kika.de und im KiKA-Player werden Filme, Serien und Dokumentationen gebündelt. Dazu sorgen Bastelideen und Spiele für ein abwechslungsreiches Ferienangebot.Neues in der KiKANiNCHEN-Welt"Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-AppJeden Monat gibt es neue Vorlesegeschichten: Juri liest am 1. Juli 2024 "Am Leuchtturm gibt es Erdbeereis" und Singa am 15. Juli 2024 "Kann ich bitte in die Mitte?".Beschäftigungstipps auf kikaninchen.de- Ab dem 1. Juli 2024 gibt es auf enemenebu.de (https://www.kikaninchen.de/ene-mene-bu/selbermachen) zum Thema "Malen und Klecksen" neue Ideen zum Selbermachen zu entdecken.- Bei "MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA) wird es vom 22. bis 26. Juli 2024 sportlich. Passend zu den Baumhaus-Sommerspielen können Kinder Stempelkarten und Medaillen basteln: Bastelanleitung (https://www.kikaninchen.de/kika-baumhaus/selbermachen/basteln/mach-mit-108.html) und Begleitmaterial (https://www.kika.de/eltern/sendungen/baumhaus/mach-mit-im-baumhaus-100.html)"Simon" (ZDF) ab 17. Juli 2024Vorschul-AnimationsserieZusammen mit seinen Eltern, seinem Bruder und der Hauskatze erlebt Hase Simon Abenteuer, die nicht nur Spaß und Unterhaltung garantieren, sondern auch wertvolle Lektionen vermitteln.- Für wen? "Simon" ist eine mehrfach ausgezeichnete Animationsserie für Vorschulkinder.- Wo schauen? Ab dem 13. Juli 2024 sind wöchentlich drei neue Episoden "Simon" auf kikaninchen.de und KiKANiNCHEN-App verfügbar.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5811960