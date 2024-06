Der US Dollar Index notiert am frühen Freitag bei 106,00 und damit in der Nähe des Mehrwochenhochs, das er diese Woche erreicht hat. Im weiteren Handelsverlauf wird das Bureau of Economic Analysis (BEA) den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) für den Monat Mai veröffentlichen, der von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) als Indikator ...

