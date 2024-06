Baden-Baden (ots) -Doku-Porträt aus der Reihe "Echtes Leben" / ab dem 30. Juni in der ARD Mediathek verfügbar und am 7. Juli 2024 um 13:15 Uhr im ErstenDie Dokumentation "Geliebter Autist - Wer bin ich ohne dich" von Donna Doerbeck beleuchtet das Leben von Katja und ihrem schwerstbehinderten Sohn Aron, der vom frühkindlichen Autismus betroffen ist. Katja hat sich zwanzig Jahre lang fast ausschließlich um Aron gekümmert. Nun steht ein großer Wandel bevor: Aron wird in eine Wohngemeinschaft für autistische Menschen ziehen - ein Platz, der für Katja einem "Sechser im Lotto" gleicht, da es nur wenige solcher Einrichtungen in Deutschland gibt. Katja bekommt ein Stück Freiheit zurück. Die 30-minütige Sendung der Reihe "Echtes Leben" ist ab dem 30. Juni 2024 in der ARD Mediathek verfügbar und wird am 7. Juli 2024 um 13:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Ein Neustart zum 50. GeburtstagAn ihrem 50. Geburtstag sieht sich Katja aus dem Rems-Murr-Kreis mit einer völlig neuen Lebenssituation konfrontiert. Nicht nur ihr schwerstbehinderter Sohn Aron zieht aus, auch ihre Tochter Helena, die gerade das Abitur gemacht hat. Katja muss sich fragen: "Wer bin ich ohne die dauernde Sorge um meinen Sohn?" Die Sendung begleitet Katja auf ihrer emotionalen Reise, sich selbst neu zu entdecken und ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen.Einblick in das Leben einer besonderen FamilieDas Porträt zeigt, wie Katja und Helena Arons Zimmer ausräumen und ihn auf seinen Umzug vorbereiten. Gleichzeitig geht Helena für eine längere Zeit nach Ägypten, sie kann dort als Tauchlehrerin arbeiten. Katja bleibt zurück und muss lernen, ihre neue Freiheit zu nutzen und ihr Leben neu zu gestalten.Ein tief bewegendes Porträt"Geliebter Autist - Wer bin ich ohne dich" ist ein tief bewegendes Porträt einer Mutter, die nach Jahren der Selbstaufgabe einen neuen Weg finden muss. Der Film stellt die Frage, wie man sich selbst neu definieren kann, wenn das Leben bisher fast ausschließlich durch die Pflege eines behinderten Kindes bestimmt war."Geliebter Autist - Wer bin ich ohne dich"Der Film ist ab dem 30. Juni 2024 in der ARD Mediathek verfügbar und wird am 7. Juli 2024 um 13:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Er gehört zur Sendereihe "Echtes Leben" und hat eine Länge von 30 Minuten.Fotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Weitere Informationen unter:http://swr.li/geliebter-autist-wer-bin-ich-ohne-dichPressekontakt:Madeleine Hellmann, 0711 929 11112, madeleine.hellmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5812018