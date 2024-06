Das Bayerische Wirtschaftsministerium kündigt den vierten Aufruf für das Förderprogramm "Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Bayern 2.0" an. Für diese Runde wird ein Budget von 4 Millionen Euro bereitgestellt. Den neuen Förderaufruf will die bayerische Regierung vom 1. bis 30. August 2024 öffnen. In diesem Zeitraum können Anträge für die Beschaffung und Errichtung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur, einschließlich ...

