ROUNDUP: Nike erwartet weiteren Umsatzrückgang - Aktie bricht ein

BEAVERTON - Der US-Sportartikelhersteller Nike rechnet nicht mit einer baldigen Trendwende beim schwächelnden Umsatz. Im neuen Geschäftsjahr (bis Ende Mai) dürften die Erlöse im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in einer Analystenkonferenz nach Vorlage der Jahreszahlen mit. Im ersten Halbjahr werde der Umsatz im hohen einstelligen Prozentbereich und im ersten Geschäftsquartal um zehn Prozent sinken. Die Aktien brachen daraufhin ein.

Cyberangriff auf Fernwartungssoftware-Anbieter Teamviewer

GÖPPINGEN - Der deutsche Softwareanbieter Teamviewer ist nach eigenen Angaben Opfer eine Cyberattacke geworden. Am Mittwoch habe das Sicherheitsteam von Teamviewer eine "Auffälligkeit" in der internen IT-Umgebung festgestellt, teilte das TecDax -Unternehmen auf seiner Website mit. Man habe unverzüglich das Abwehr-Team aktiviert und entsprechende Prozesse in die Wege geleitet. "Gemeinsam mit weltweit anerkannten IT-Sicherheitsexperten haben wir unmittelbar mit Untersuchungen begonnen und notwendige Schutzmaßnahmen umgesetzt."

Nokia kündigt Übernahme von Infinera an



ESPOO - Der finnische Netzwerkausrüster Nokia will den US-Branchenkollegen Infinera übernehmen. Das Unternehmen werde dabei mit 2,3 Milliarden Dollar bewertet, teilte Nokia am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Die Aktionäre sollen 6,65 US-Dollar je Anteilschein in bar oder knapp 2 Nokia-Aktien erhalten. Mindestens 70 Prozent des Kaufpreises sollen in bar bezahlt werden. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über eine mögliche Übernahme berichtet.

Opioid-Klagen: Oberstes US-Gericht blockiert Milliardenvergleich

WASHINGTON - Das Oberste Gericht in den USA hat einen Milliardenvergleich um die massenhafte Verschreibung von Schmerzmitteln blockiert. Der Supreme Court entschied am Donnerstag, dass ein umstrittener Kernaspekt des Insolvenz-Deals des US-Pharmakonzerns Purdue nicht rechtens ist, der die langjährige Eigentümerfamilie - die Sacklers - zu einer Zahlung von bis zu sechs Milliarden US-Dollar (rund 5,6 Mrd Euro) verpflichten, sie aber auch zivilrechtlich entlasten würde.

Oberstes US-Gericht bremst die Börsenaufsicht bei der Strafverfolgung

WASHINGTON - Das Oberste Gericht der USA hat den Handlungsspielraum der Börsenaufsicht SEC bei der Verfolgung des Wertpapierbetrugs eingeschränkt. Die Behörde ließ bisher in vielen solchen Fällen hauseigene Richter entscheiden. Der Entscheidung von Donnerstag zufolge verstößt diese Praxis aber gegen das Recht von Beschuldigten auf einen Geschworenen-Prozess. Das Urteil könnte potenziell auch Konsequenzen für andere US-Behörden haben, bei denen es ähnliche interne Verfahren gibt.

Übergangslösung: Delivery Hero ernennt neue Finanzchefin

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat für den Übergang eine neue Finanzchefin gefunden. Marie-Anne Popp soll das Amt vom 1. Juli an übernehmen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Popp ist bereits in der Finanzabteilung von Delivery Hero tätig. Sie übernimmt den neuen Posten von Emmanuel Thomassin, der das Unternehmen - wie bereits bekannt - nach gut zehn Jahren verlassen wird. Thomassin scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus, wird aber noch bis Ende September als Berater tätig sein. Damit reduziert sich der Vorstand vorübergehend auf zwei Mitglieder.



Weitere Meldungen

-Brüssel will mehr Infos von Temu und Shein zum Verbraucherschutz -IG BAU ruft zu Warnstreik bei Hochtief auf

-Lufthansa-Konzern benennt neuen Chef der Swiss

-Roche-Medikamente Piasky und Vabysmo erhalten positive Empfehlungen -Buschmann: SPD verzögert Verlängerung der Mietpreisbremse -Zeitfracht will Anteil an Adler Modemärkte verkaufen

-EM 2024/Bilanz nach Vorrunde: MagentaTV-Zahlen besser als bei der WM -Gewitter führt zu Ausnahmen vom Nachtflugverbot in Frankfurt -ROUNDUP: Bau des ersten deutschen LNG-Terminals an Land hat begonnen -Bundestag beschließt klarere Regeln zur Bezahlung von Betriebsräten -Weiter Ungewissheit über Digitalen Knoten Stuttgart

-Menschen in Deutschland fahren weniger Kilometer mit dem Auto -Deutschlandticket als Prämie für Auto-Abmeldungen in Frankfurt -Sprengung der Bombe am Tesla-Werk am Samstag bis in den Nachmittag°

