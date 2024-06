Petit-Lancy (ots) -- Mazda präsentiert in Schlieren sein neues Flaggschiff - den Mazda CX-80- Künstler zeigen japanische Handwerkskunst zum Anfassen und MitmachenKalligraphie, Kulinarik, Klänge, Kreativität: Japanische Handwerkskunst hat viele Facetten. Einige davon konnten die Gäste bei einem einzigartigen Event erleben: Am Mittwoch 26. Juni 2024 stellte Mazda in Schlieren bei Zürich das neue Premium-SUV CX-80 vor, das Flaggschiff des japanischen Automobilbauers - und ein Paradebeispiel, wie Einflüsse japanischer Kultur in einem Fahrzeug voller Leidenschaft kristallisieren. «Mazda und der CX-80 stehen für die ausserordentliche Kunstfertigkeit der Takumi, der angesehenen japanischen Handwerksmeister», sagte Matthias Walker, Managing Director von Mazda Suisse SA, vor 130geladenen Gästen. «Diese «Crafted-in-Japan»-Markenphilosophie zelebrieren viele der heute anwesenden Künstler», ergänzte Katarina Loksa, Head of Brand Mazda Motor Europe.Rund um den CX-80 zeigten diese Künstler ihre ganz eigenen Interpretationen japanischer Handwerkskunst. Kalligrafie-Star Taro Nordberg griff bei seiner Live-Performance traditionelle Motive aus Japan auf und interpretierte sie in Anlehnung an moderne Kunst. Zur Begleitung der Jazz-Musiker Lukas Gerneton (Piano) und Raphael Schilt (Saxophon) bemalte Nordberg eine Leinwand, die um den neuen CX-80 gespannt war und erweiterte so das Design des Fahrzeugs um seine künstlerischen Visionen. Anschliessend durften die Gäste selbst die Pinsel schwingen und ihre Namen auf Japanisch malen.Mitmachen war auch angesagt bei Yoshiko Sato. Im Restaurant Chedi Andermatt, das zwei Michelin-Sterne und 17 Gault&Millau-Punkte trägt, ist sie verantwortlich für die Süssspeisen. Die Gäste durften unter ihrer professionellen Anleitung eigenes Gebäck herstellen und selbstverständlich auch verzehren. Begleitet wurde Yoshiko Sato von ihrem Mann Dominik Sato und Fabio Toffolon, den Chefköchen des Chedi Andermatt, die aussergewöhnliche japanische Köstlichkeiten auf die Teller zauberten.Ein weiterer Beweis, wie japanische Handwerkskunst auch in der Schweiz geschätzt wird, ist Onkai Heiwa, eine Manufaktur für exklusive Hut- und Lederwaren in Zürich. Die Gründer Eric Blum und Luca Meyer berichteten von ihrer Reise nach Japan im letzten Jahr, wo sie unter anderem Taro Nordberg trafen sowie Schwertschmied Hirata Sukehira und den berühmten Bonsai-Züchter Kunio Kobayashi. Blum und Meyer zeigten den Gästen, wie aus einer Idee eine Ledertasche entsteht und welchen handwerklichen Aufwand sie in die Fertigung stecken. Luca Meyer verriet, warum sich Onkai Heiwa für die Zusammenarbeit mit Mazda entschieden hat: «Mazda ist der einzige Autohersteller, der die gleiche Perfektion anstrebt wie wir. Als ich den neuen Mazda CX-80 gesehen habe, der die Essenz des Kodo-Designs von Mazda verkörpert, habe ich sofort gedacht: Kein anderer Autohersteller auf der Welt baut so ein schönes Auto.» Eric Blum ergänzt: «Mich fasziniert die Hingabe und die Liebe zum Detail bei Mazda - zum Beispiel die offene Naht im Armaturenbrett des neuen CX-80.»Mazdas Hauptsitz liegt seit seiner Gründung vor über 100 Jahren in Japan, im Stadtteil Mukainada von Hiroshima. Dort produziert das Unternehmen seit den 1960er Jahren Automobile, die nicht nur Mobilitätsbedürfnisse befriedigen, sondern Emotion und Faszination wecken, darunter legendäre Roadster wie der Mazda MX-5.Das Geheimnis des Erfolgs: Mazda hebt sich ab durch einen unbeirrten Anspruch auf Perfektion bei Design und Technologie, für dessen Umsetzung das Unternehmen die Prinzipien japanischer Handwerkskunst nutzt. Dies gilt auch für das neue Flaggschiff-Modell Mazda CX-80: ein SUV mit effizienten Plug-In-Hybrid- und Diesel-Motoren, der alle Werte von Mazda in Sachen Ästhetik, Qualität und Dynamik in sich vereint.Für Journalistenfragen:Marine DeloffrePR & Influencers Manager Mazda (Suisse) SAmdeloffre@mazda.chwww.mazda-press.chOriginal-Content von: Mazda (Suisse) SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005204/100921072