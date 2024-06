Das österreichische Immobilien-Unternehmen UBM Development meldet den Verkauf ihrer 80-prozentigen Beteiligung am Center Wien Mitte. Käuferin ist die RALT Raiffeisen-Leasing GmbH & Co KG. Den Verkaufspreis beziffert UBM Development auf rund 30 Millionen Euro. "Mit dem W3 verkaufen wir ein weiteres nicht strategisches Asset an einen unserer Partner", ...

