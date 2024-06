DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Juli (28. KW)

=== M O N T A G, 8. Juli 2024 *** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum *** 11:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Halbjahrespressekonferenz 18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 2Q D I E N S T A G, 9. Juli 2024 *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände *** 16:30 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Rede bei energiepolitischer Veranstaltung *** 19:30 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Fed-Listens-Event *** - US/Fed-Chairman Powell, Geldpolitischer Bericht an Bankenausschuss des Senats *** - US/Nato, Beginn Nato-Gipfeltreffen vom 9. bis 11. Juli 2024 in Washington, D.C. *** - AT/Opec-Ölmarktbericht M I T T W O C H, 10. Juli 2024 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni 07:30 DE/About You Holding SE, Ergebnis 1Q *** - US/Nato, Nato-Gipfeltreffen vom 9. bis 11. Juli 2024 in Washington, D.C. *** - AT/Opec-Ölmarktbericht D O N N E R S T A G, 11. Juli 2024 *** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni *** 08:00 GB/BIP Mai *** 08:00 GB/Außenhandel Mai *** 08:00 GB/Industrieproduktion Mai *** 10:00 DE/Fielmann Group AG, HV *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Realeinkommen Juni *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni *** - US/Ende Nato-Gipfel, Washington F R E I T A G, 12. Juli 2024 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Juni *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli S O N N T A G, 14. Juli 2024 18:00 DE/CDU-Chef Merz, ARD-Sommerinterview ===

