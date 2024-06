In einem neuen wöchentlichen Update für das pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten Photovoltaik-Industrie. von pv magazine Global Der Chinese Module Marker (CMM), die OPIS-Benchmark-Bewertung für Topcon-Module aus China, wurde mit 0,100 US-Dollar pro Watt bewertet, ein Rückgang von 0,005 US-Dollar pro Watt im Wochenvergleich. Die Preise für Mono-Perc-Module wurden mit 0,090 US-Dollar pro Watt angesetzt, was ebenfalls einem Rückgang von 0,005 US-Dollar pro Watt gegenüber der Vorwoche entspricht. Die neuen Rekordtiefs ...

