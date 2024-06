Beijing (ots/PRNewswire) -Der chinesische Sportbekleidungsriese Anta, der auch offizieller Partner des Chinesischen Olympischen Komitees ist, hat am Dienstag das Outfit vorgestellt, das die chinesische Delegation bei den Medaillenzeremonien während der kommenden Olympischen Spiele in Paris tragen wird.Das Bild zeigt das Design des Outfits der chinesischen Mannschaft für die Medaillenzeremonien bei den kommenden Olympischen Spielen in Paris.Anta hat seinen Hauptsitz in der Stadt Quanzhou in der südostchinesischen Provinz Fujian und ist ein führendes Unternehmen in der Schuh- und Bekleidungsindustrie sowie ein Beispiel für die Bemühungen der Stadt zur Förderung der intelligenten Fertigung.Bei der Herstellung des neu vorgestellten Outfits werden mehrere umweltfreundliche Technologien eingesetzt und recycelte Fasern verwendet, um die Kohlenstoffemissionen um mehr als 50 % zu reduzieren. Dies wurde von einer maßgeblichen Organisation als kohlenstoffneutrale Olympiaausrüstung zertifiziert.Der bekannte chinesische Regisseur Zhang Yimou, der sowohl bei den Olympischen Spielen 2008 als auch bei den Olympischen Winterspielen 2022 Regie führte, diente als Designberater für das Outfit. Das Design enthält Elemente des chinesischen Drachens und kombiniert traditionelle Techniken wie Prägedruck, Patchwork und Stickerei.Der klassische chinesische Stil und die Farbgebung des Outfits zeigen nicht nur den Reichtum und die Schönheit der chinesischen Kultur, sondern spiegeln auch den Geist der neuen Generation chinesischer Athleten wider, die zu Höchstleistungen bereit sind.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/340839.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2449773/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-sportbekleidungsunternehmen-in-quanzhou-im-sudosten-chinas-prasentiert-klimaneutrales-outfit-der-chinesischen-mannschaft-bei-den-kommenden-olympischen-spielen-in-paris-302185778.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5812151