Northern Data kündigt die Vorlage des Geschäftsberichts für 2023 für den 12. Juli an. Am Freitag meldet der Bitcoin-Miner Eckdaten: So sollen Umsatz und bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Prognose liegen. Die Gesellschaft hatte einen Umsatz von 65 Millionen Euro bis 75 Millionen Euro sowie ein Minus beim bereinigten EBITDA zwischen 5 Millionen Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...