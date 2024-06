Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am letzten Handelstag des ersten Halbjahres leicht im Minus geschlossen, wobei der SMI auch die Marke von 12'000 Punkten wieder preisgab. Das Geschäft verlief in ruhigen Bahnen, auch die zum Halbjahresende nicht unübliche Kurspflege blieb aus. Die meisten Anleger seien zufrieden, sagte ein Händler: «Ein Plus von fast acht Prozent ohne Dividendenerträge sieht man nicht jedes Semester». Der mit Spannung erwartete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...