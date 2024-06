Paris / London - Vor dem ersten Wahlgang in Frankreich haben sich die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten erneut zurückgehalten. Die wichtigsten Indizes verzeichneten am Freitag einmal mehr Verluste. Wie schon am Vortag agierten insbesondere die Anleger in Paris vorsichtig. Der EuroStoxx 50 verlor 0,18 Prozent auf 4894,02 Punkte. Auf Wochensicht ergibt dies ein Minus von 0,27 Prozent und die Monatsbilanz ist mit minus 2,7 Prozent sogar sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...