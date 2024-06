Überraschung: Eine neue Studie hat die beliebteste Aktie Deutschlands entdeckt - doch dabei handelt es sich nicht etwa um Börsen-Stars wie Nvidia oder Microsoft. Welche Aktie es ist und auf welche Werte es Anleger in Deutschland sonst noch abgesehen haben Welche Aktie ist eigentlich die beliebteste von Anlegern in Deutschland? Um diese Frage zu beantworten, gibt es vermutlich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Journo Research hat mit der Fintech-Gruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...