München (ots) -Mit einer starken und kämpferischen Leistung hat sich die deutsche Nationalmannschaft gestern Abend gegen die Auswahl aus Dänemark durchgesetzt. 2:0 hieß es am Ende nach einem bisweilen verrückten Spiel in Dortmund. Am kommenden Freitag, 5. Juli, trifft die DFB-Elf nun auf den Sieger der Partie Spanien - Georgien. Die ARD überträgt das Viertelfinale live ab 17:05 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek, Anstoß ist um 18:00 Uhr in Stuttgart. Esther Sedlaczek moderiert die Partie gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger. Gerd Gottlob ist Reporter der Begegnung, unterstützt von Co-Kommentator Thomas Hitzlsperger.Der Gegner der Nationalelf wird heute Abend ebenfalls live im Ersten und in der ARD Mediathek ermittelt: Spanien - als einziger Titelaspirant mit drei Siegen in der Vorrunde - geht natürlich als Favorit in das Achtelfinale, allerdings haben die Georgier in ihrem letzten Spiel gegen Portugal gezeigt, dass sie durchaus ein unangenehmer Gegner sein können. Anstoß für die Begegnung ist heute um 21:00 Uhr in Köln, die ARD überträgt live ab 20:15 Uhr.Alle weiteren Informationen rund um die Übertragungen der ARD von der UEFA EURO 2024 gibt es im WDR-Pressedossier. (https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2024/06/uebersicht_uefa_euro_2024.html)